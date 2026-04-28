В Красноярске участники «Зелёного десанта» собрали 655 килограммов мусора

В Красноярске подвели итоги весенних экологических игр «Зелёный десант». Об этом сообщили в администрации краевого центра. В Центральном, Советском и Железнодорожном районах краевого центра 20 команд собрали 655 килограммов мусора. Среди отходов — 166 кг стекла, почти 150 кг пластика и 98 автомобильных покрышек. Участники также находили необычные предметы, например, спортивный кубок и новый чехол для телефона. Экологические игры прошли на острове Отдыха, косе Орлиха, а также в жилом массиве Железнодорожного района и на набережной Качи. Проект реализуется в формате субботников с элементами соревнования и акцентом на раздельный сбор отходов. Самый большой результат показала команда «Мы рядом», участники которой за один раунд собрали 90 килограммов мусора. Мы ежегодно участвуем в экологических акциях, потому что понимаем свою ответственность перед городом и будущими поколениями. Такие инициативы формируют культуру бережного отношения к окружающей среде и показывают, что совместные усилия действительно дают результат, — отметила руководитель волонтерского центра «КрИЖТ Мы рядом» Оксана Кейм. По словам директора волонтерского центра «Доброе дело» Наталии Хромых, проект помогает не только навести порядок, но и вовлечь жителей в экологическую повестку. Организаторы отмечают, что серия субботников продолжится осенью 2026 года в других районах города. Проект «Зелёный десант» реализуется с 2018 года, за это время в нём приняли участие более 3 000 человек. «Зелёный десант» — одно из самых значимых мероприятий нашего центра, потому что его результат можно увидеть сразу. Городские пространства становятся чище, а жители включаются в экологическую повестку через практическое участие. Мы планируем продолжить проект и уже готовимся к летнему экологическому празднику и осеннему сезону субботников в игровом формате, — рассказала директор красноярского волонтерского центра «Доброе дело» Наталия Хромых. Напомним, что общегородской субботник в Красноярске пройдет 30 апреля. В этот день уборка пройдет на территориях, участвующих в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До 12 июня жители Красноярского края имеют возможность проголосовать за объекты, которые будут благоустраивать в 2027 году.