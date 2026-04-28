В Калининграде нуждающимся в жилье предоставят 15 квартир и 20 комнат в коммуналках

Как отметили в горадминистрации, на улучшение жилищных условий могут претендовать малоимущие калининградцы, обеспеченные жильём на одного человека менее 12 квадратных метров. Сумма дохода должна быть меньше 39 014 рублей, а стоимость собственной недвижимости — менее 114 тыс. рублей за квадратный метр площади. В настоящее время в Калининграде на учёте состоят 13 726 семей.