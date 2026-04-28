В Калининграде нуждающимся в жилье предоставят 15 квартир и 20 комнат в коммуналках

Помещения выделяют на условиях социального найма.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в 2026 году нуждающимся в улучшении жилищных условий предоставят 35 жилых помещений. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Это 15 отдельных квартир и 20 комнат в коммуналках. В 2025 году предоставлено 6 квартир и 4 комнаты.

Жильё предоставляется из вторичного жилищного фонда на условиях социального найма. Норматив для одиноких — от 20 до 40 квадратных метров общей площади, на семью — по 15 «квадратов» на каждого.

Как отметили в горадминистрации, на улучшение жилищных условий могут претендовать малоимущие калининградцы, обеспеченные жильём на одного человека менее 12 квадратных метров. Сумма дохода должна быть меньше 39 014 рублей, а стоимость собственной недвижимости — менее 114 тыс. рублей за квадратный метр площади. В настоящее время в Калининграде на учёте состоят 13 726 семей.

В Калининградской области в 2026 году на жилищные сертификаты работникам соцзащиты из областного бюджета выделяется 42 млн рублей.

