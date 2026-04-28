С лидера группы «Ногу свело!» Покровского взыскали долги по налогам

Тушинский районный суд Москвы взыскал с лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан Минюстом иноагентом) задолженность по уплате налогов с 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Соответствующий иск подала ИФНС России № 33 по Москве. Суд удовлетворил обращение инспекции.
С Покровского, помимо задолженности, также взыскали штраф и пени на общую сумму 173 тыс. руб.
Минюст внес Покровского в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. Ведомство тогда объяснило свое решение тем, что музыкант поддерживал Украину, взаимодействовал с иностранными структурами, «негативно высказывался» о россиянах и участвовал в сборе средств для Украины.
Позднее МВД мотивировало внесение Покровского в реестр иноагентов тем, что его песни, по версии ведомства, противоречат национальным интересам России.
В июле 2023 года музыкант подал иск к Минюсту с требованием исключить его из реестра иностранных агентов, однако Замоскворецкий суд Москвы отказался его удовлетворить.
В августе 2024 года Покровский подал жалобу на это решение в Верховный суд, но суд отказался рассматривать его обращение.
