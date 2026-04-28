СК возбудил дело по факту пожара с погибшими на севере Москвы

Пожар, как сообщает СК, вспыхнул в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке, проезд по нему перекрыли. РБК рассказали в пресс-службе МЧС, что возгорание возникло на втором и третьем этажах строящегося дома № 14 по 2-му Амбулаторному проезду. В результате инцидента погибли пять человек, девять человек осматривают медики. Пожарным удалось спасти 31 человека.