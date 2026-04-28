Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело по факту пожара с погибшими на севере Москвы

Источник: РБК

По факту пожара на севере Москвы, в котором погибли люди, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления столичного СК.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, начатой по факту пожара на севере Москвы.

Пожар, как сообщает СК, вспыхнул в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке, проезд по нему перекрыли. РБК рассказали в пресс-службе МЧС, что возгорание возникло на втором и третьем этажах строящегося дома № 14 по 2-му Амбулаторному проезду. В результате инцидента погибли пять человек, девять человек осматривают медики. Пожарным удалось спасти 31 человека.

По данным МЧС, в здании могут быть заблокированы до 200 человек, внутри работают звенья газодымозащитной службы.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».