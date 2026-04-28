СК возбудил дело по факту пожара с погибшими на севере Москвы

По факту пожара на севере Москвы, в котором погибли люди, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления столичного СК.
Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, начатой по факту пожара на севере Москвы.
Пожар, как сообщает СК, вспыхнул в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке, проезд по нему перекрыли. РБК рассказали в пресс-службе МЧС, что возгорание возникло на втором и третьем этажах строящегося дома № 14 по 2-му Амбулаторному проезду. В результате инцидента погибли пять человек, девять человек осматривают медики. Пожарным удалось спасти 31 человека.
По данным МЧС, в здании могут быть заблокированы до 200 человек, внутри работают звенья газодымозащитной службы.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».