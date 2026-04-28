Мишустин рассказал о строительстве университетских кампусов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В РФ строят 25 университетских кампусов для комфортного и интересного обучения студентов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выразив уверенность, что они будут востребованы.
Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» в Москве. Тема выступления премьера — «Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!».
Премьер-министр отметил, что очень важны качество и разнообразие знаний, которые доступны для молодых людей, но не меньшее значение имеют и условия, в которых они учатся. «Чтобы было комфортно, интересно, правительство по поручению президента запустило масштабный проект по созданию сети современных кампусов. Каждый — это не только удобные общежития или учебные корпуса. Это, что очень важно, современные пространства, экосистемы такие, — со всем необходимым для исследований, досуга, занятий спортом, возможностями. Словом — для насыщенной студенческой жизни и для того, чтобы стать профессионалами. Сейчас строятся 25 таких кампусов», — сказал Мишустин в ходе выступления.
Он отметил, что они находятся в разной стадии. Два уже полностью готовы — при Бауманском университете и при Уральском федеральном. Другие активно возводятся. Всего их будет 40 — от Калининграда до Сахалина.
«Уверен, что вы их оцените, будете с удовольствием учиться», — подчеркнул Мишустин.