В Енисейске пресекли загрязнение реки стоками из автомойки самообслуживания

Загрязнение Енисея мыльными стоками из автомойки самообслуживания пресекли в Енисейске.
По информации прокуратуры, жители города обратили внимание, что по реке Пискарёвке, впадающей в главную водную артерию региона, в дневное время течёт мыльный ручей с ароматом шампуней для мытья машин.
В ходе организованной ведомством проверки выяснилось, что один из местных индивидуальных предпринимателей разместил по ул. Чкалова автомойку самообслуживания. Септик, куда отводились стоки, был переполнен, и часть загрязнённых вод текла в реку.
После внесения предпринимателю прокуратурой представления и возбуждения дела об административном правонарушении мужчина оперативно решил вопрос с откачкой септика — мыльные потоки перестали попадать в Енисей.
«Чтобы в будущем автомойка не превращала природные реки в незаконный отвод сточных вод, прокуратура поставила ситуацию на контроль», — отметили в ведомстве.