Дело о ДТП на проспекте Мира с пострадавшей женщиной дошло до суда

В Калининграде завели уголовное дело после ДТП со сбитым пешеходом, которое произошло на проспекте Мира еще 18 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Тогда около 18:40 62-летний водитель «Фольксвагена» при проезде регулируемого пешеходного перехода сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая получила тяжкий вред здоровью, длительное время лечилась.
Водителю грозит до 2 лет лишения свободы.
