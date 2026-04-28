Организаторы назвали три самые частые ошибки в «Тотальном диктанте»

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Самыми распространенными ошибками участников «Тотального диктанта» этого года стало написание слов «пушкинский» и «фенотропил» с прописной буквы, а также раздельное написание некоторых наречий и служебных слов, сообщили РИА Новости в пресс-службе акции.
«Можно выделить топ-3 орфографических трудностей в тексте Тотального диктанта 2026 года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что самой распространенной ошибкой во всех частях текста оказалось написание слова «пушкинский» с прописной буквы, хотя нигде оно не начинало собой собственное наименование: пушкинская поэзия, пушкинская фамильная история, пушкинские места, пушкинское родовое имение.
Вторая по частоте ошибка связана с орфографическим оформлением имен собственных и нарицательных. Слово «фенотропил» многие писали с большой буквы, хотя в тексте диктанта оно выступало в роли нарицательного существительного, обозначающего различные средства для улучшения мозговой деятельности.
Третьей массовой ошибкой было раздельное написание слов «недаром», «немало», «вдали», «впрочем», «ненадолго» и других наречий и служебных слов.
«Если говорить о пунктуационных трудностях, то традиционно сложная задача — различение вводных слов и слов, не являющихся вводными. Например, в третьей части текста нужно было выделить запятыми вводное слово “возможно”, а во второй — “впрочем” и “справедливости ради”, — говорится в сообщении.
Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. В 2026 году акция прошла 18 апреля, участие в ней приняли более 2,9 миллиона человек по всему миру.