В Астане будут взимать 12 тысяч тенге за эвакуацию неправильно припаркованного авто

По данным Центра организации дорожного движения, неправильно припаркованные машины снижают пропускную способность улиц до 50 процентов. Это напрямую ведет к пробкам и ограничениям для других водителей.
Общее число автомобилей в столице с учетом приезжих уже превысило 600 тысяч. Ежедневно автоматические камеры фиксируют более двух тысяч нарушений правил парковки.
Эвакуаторы в первую очередь забирают машины с пешеходных переходов, тротуаров и мест для инвалидов. Такие остановки создают реальную угрозу и для пешеходов, и для водителей.
Руководитель отдела ЦОДД Канат Мамбетов привел пример: автомобиль эвакуировали за стоянку в неположенном месте по части 3 статьи 597 Кодекса об административных правонарушениях. Процесс полностью оцифрован, нарушение фиксируют комплексы, а полиция принимает решение.
Если водитель вернулся и убрал машину до приезда эвакуатора, ему выпишут только штраф. В остальных случаях нужно звонить по номерам 102 или 112, чтобы узнать, куда увезли авто.
Стоимость самой эвакуации составляет 3 МРП, плюс отдельно оплачивается каждый день хранения на спецстоянке. Уведомление о перемещении машины придет в eGov Mobile.