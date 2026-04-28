В Астане будут взимать 12 тысяч тенге за эвакуацию неправильно припаркованного авто

В Астане с 28 апреля ввели платную эвакуацию автомобилей за неправильную остановку и стоянку. Нововведение призвано разгрузить дороги и повысить безопасность движения, сообщили в городском акимате.

По данным Центра организации дорожного движения, неправильно припаркованные машины снижают пропускную способность улиц до 50 процентов. Это напрямую ведет к пробкам и ограничениям для других водителей.

Общее число автомобилей в столице с учетом приезжих уже превысило 600 тысяч. Ежедневно автоматические камеры фиксируют более двух тысяч нарушений правил парковки.

Эвакуаторы в первую очередь забирают машины с пешеходных переходов, тротуаров и мест для инвалидов. Такие остановки создают реальную угрозу и для пешеходов, и для водителей.

Руководитель отдела ЦОДД Канат Мамбетов привел пример: автомобиль эвакуировали за стоянку в неположенном месте по части 3 статьи 597 Кодекса об административных правонарушениях. Процесс полностью оцифрован, нарушение фиксируют комплексы, а полиция принимает решение.

Если водитель вернулся и убрал машину до приезда эвакуатора, ему выпишут только штраф. В остальных случаях нужно звонить по номерам 102 или 112, чтобы узнать, куда увезли авто.

Стоимость самой эвакуации составляет 3 МРП, плюс отдельно оплачивается каждый день хранения на спецстоянке. Уведомление о перемещении машины придет в eGov Mobile.