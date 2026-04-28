Детали поезда для высокоскоростной магистрали изготовят под Воронежем

Воронежская область займёт одну из главных ролей в создании первого российского высокоскоростного поезда «Белый кречет». Первую промышленную партию межвагонных переходов изготовят в «Центре транспортной комплектации» в Рамонском районе, входящем в группу компаний «Ключевые Системы и Компоненты». Об этом сообщили в ГК КСК.
Специалисты фирмы успешно прошли аттестацию, получив разрешение на выпуск установочной партии изделий. Детали получили высшую степень допуска. Это свидетельствует о том, что они годны для эксплуатации на сверхскоростных магистралях (ВСМ).
Запуск поезда намечен на 2028 год. Первую ВСМ проложат между Москвой и Санкт-Петербургом, что должно сократить время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Поезд будет способен развивать скорость до 400 км/ч. В реализации проекта участвуют более 20 российских регионов.