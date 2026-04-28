В аэропорту Перми задерживаются прилет и вылет шести авиарейсов

В аэропорту «Пермь» («Большое Савино») 28 апреля задерживается прилет и вылет нескольких авиарейсов. В их число попал один международный маршрут.
Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, многочасовые задержки прилета авиарейсов: ДР 6511 «Москва — Пермь» — с 03:35 до 16:25, ДР 361 «Сочи — Пермь — с 13:55 до 22:05. Не столь значительная задержка прилета еще двух авиарейсов: СУ 1202 “Москва — Пермь” и FV 5972 “Хургада — Пермь”.
С 06:10 пассажиры ждут вылет самолета рейса ДР 366 в Сочи, его перенесли на 17:10. Вылет ДР 6512 «Москва — Пермь» перенесли с 14:25 на 20:20.
Уральская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров авиарейса ДР 366 авиакомпании «Россия» из Перми в Сочи.