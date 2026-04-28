Мишустин рассказал, как изменения на рынке труда влияют на выбор профессии

Мишустин: постоянные изменения на рынке труда влияют на выбор будущей профессии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Постоянные изменения на рынке труда влияют на выбор будущей профессии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства во вторник открыл федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» в Москве. Тема выступления премьера — «Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!».

«Рынок труда все время меняется. Это, конечно, влияет на выбор пути для профессиональной самореализации. С одной стороны — у вас, сегодняшней молодежи, намного больше возможностей, чем было 20 лет назад у ваших родителей, у нашего поколения еще ранее. С другой — важно не потеряться в этом выборе. Найти то занятие, которое подходит именно тебе», — сказал Мишустин в ходе выступления.

Премьер-министр РФ отметил, что никогда не нужно останавливаться в получении знаний, развитии навыков и компетенций, поскольку для этого есть все условия.

«Ребята, дорогие, очень важно научиться управлять своим временем, чтобы углублять фундаментальные знания и совершенствовать профессиональные навыки. Необходимо обязательно планировать время для обучения, пытаться минимизировать отвлечения на гаджеты, на игры, на социальные сети, которые, к сожалению, стали серьезным сегодня фактором», — подчеркнул он.