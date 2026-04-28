В Калининграде задерживается реконструкция перекрёстка Невского — Дадаева

В Калининграде возникла задержка с началом реконструкции перекрёстка улиц Невского и Дадаева. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 28 апреля.
По словам сити-менеджера, подрядчик уже установил ограждения, однако сами работы пока не начались. «Приношу извинения за то, что сейчас идёт небольшая задержка, она связана с согласованием работы. Нам необходимо делать там переустройство коммуникаций, мы работаем с “Водоканалом”», — пояснила Дятлова.
Глава администрации отметила, что ситуация выявила организационные недочёты: «Спасибо большое жителям за бдительность, потому что такого рода вопросы показывают нам узкие места. Понятно, сначала нужно было сделать согласование, потом сделать ограждение».
В ближайшее время власти рассчитывают завершить все необходимые процедуры и приступить к работам.
