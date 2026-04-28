В Калининграде задерживается реконструкция перекрёстка Невского — Дадаева

Идут согласования с «Водоканалом».

Источник: Клопс.ru

В Калининграде возникла задержка с началом реконструкции перекрёстка улиц Невского и Дадаева. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 28 апреля.

По словам сити-менеджера, подрядчик уже установил ограждения, однако сами работы пока не начались. «Приношу извинения за то, что сейчас идёт небольшая задержка, она связана с согласованием работы. Нам необходимо делать там переустройство коммуникаций, мы работаем с “Водоканалом”», — пояснила Дятлова.

Глава администрации отметила, что ситуация выявила организационные недочёты: «Спасибо большое жителям за бдительность, потому что такого рода вопросы показывают нам узкие места. Понятно, сначала нужно было сделать согласование, потом сделать ограждение».

В ближайшее время власти рассчитывают завершить все необходимые процедуры и приступить к работам.

Каким будет перекрёсток Невского и Дадаева после реконструкции смотрите в эксклюзивном материале «Клопс».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше