Синоптики продлили предупреждение о заморозках в Ростовской области

Синоптики продлили предупреждение о заморозках в Ростовской области еще на два дня. Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу метеорологов, понижение температуры ожидается ночью и утром 29 и 30 апреля. В некоторых районах региона воздух и поверхность почвы могут остывать до −3°С.

Специалисты отмечают, что такие погодные условия несут риск повреждения сельскохозяйственных культур. Наиболее уязвимыми остаются цветущие и плодовые растения ранних косточковых культур.