В Красноярском крае на уборку свалок в лесах выделят больше 30 миллионов. Как сообщили в минприроды региона, до 1 октября текущего года необходимо ликвидировать пять несанкционированных мест складирования отходов — в окрестностях Дивногорска и Сосновоборска, а также в округах Богучанском, Курагинском и Манско-Уярском.
Работа начнется по мере возможности, то есть когда стает снег, территория просохнет и можно будет пригнать спецтехнику. Все собранные отходы вывезут на специальные полигоны под контролем специалистов минприроды края.
Затем лесники на очищенных территориях высадят молодые деревья и установят фотоловушки, чтобы фиксировать нарушителей. Также будет вестись патрулирование с помощью беспилотников.
Всего за последние четыре года в крае ликвидировали 228 несанкционированных свалок на землях гослесфонда. На этих территориях высадили более 100 тысяч саженцев сосны.
Кстати, если обнаружили такую незаконную свалку в лесу, просьба позвонить по телефону: 8−800−100−94−00.