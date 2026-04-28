В Красноярском крае на уборку свалок в лесах выделят больше 30 миллионов. Как сообщили в минприроды региона, до 1 октября текущего года необходимо ликвидировать пять несанкционированных мест складирования отходов — в окрестностях Дивногорска и Сосновоборска, а также в округах Богучанском, Курагинском и Манско-Уярском.