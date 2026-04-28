В эвенкийском поселке Ванавара открыли новый аэровокзал

В поселке Ванавара Эвенкийского муниципального округа открылся новый аэровокзал.

Новое здание собрали по модульной технологии, оно соответствует требованиям комфорта и безопасности. Аэровокзал доступен для маломобильных пассажиров и для людей с детьми. Общая площадь здания — 567 квадратных метров.

Как пишет «Комсомольская правда — Красноярск», аэропорт Ванавара работает с 1948 года и остается единственным круглогодичным транспортом для жителей поселка. Старое здание аэровокзала построили еще в 1956 году.

Через аэропорт идут грузовые перевозки, выполняются санитарные рейсы для оказания срочной медпомощи, детей из малых сел доставляют в интернаты, продукты — в отдаленные поселки. Пассажиропоток в 2025 году составил почти 11 тысяч человек.

