В Краснодаре временно не будет работать трамвай № 12

В Краснодаре временно изменят маршрут трех трамваев с 1 мая. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Один маршрут отменят.
Это нужно для аварийно-восстановительных работ на коллекторе по улице Воронежской. Специалисты демонтируют трамвайные пути на небольшом участке, из-за чего движение трамваев по улицам Воронежской и Титаровской будет остановлено.
Трамвай № 6 будет ехать по улице Стасова до остановки «улица Димитрова» без заезда на Воронежскую и Титаровскую. Составы № 7 и № 22 направят до остановки «Хладокомбинат». А работу трамвайного маршрута № 12 временно отменят.
Работы планируют завершить до конца суток 2 мая. Трамваи продолжат движение по обычной схеме утром 3 мая.