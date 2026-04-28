Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре временно не будет работать трамвай № 12

В Краснодаре временно изменят маршрут трех трамваев для ремонта коллектора на Воронежской.

Источник: департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

В Краснодаре временно изменят маршрут трех трамваев с 1 мая. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Один маршрут отменят.

Это нужно для аварийно-восстановительных работ на коллекторе по улице Воронежской. Специалисты демонтируют трамвайные пути на небольшом участке, из-за чего движение трамваев по улицам Воронежской и Титаровской будет остановлено.

объяснили причину в департаменте

Трамвай № 6 будет ехать по улице Стасова до остановки «улица Димитрова» без заезда на Воронежскую и Титаровскую. Составы № 7 и № 22 направят до остановки «Хладокомбинат». А работу трамвайного маршрута № 12 временно отменят.

Работы планируют завершить до конца суток 2 мая. Трамваи продолжат движение по обычной схеме утром 3 мая.