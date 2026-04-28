Петербург и Калининград вошли в топ популярных направлений на майские праздники

Россияне активнее всего на майские праздники бронируют билеты в Москву, Санкт-Петербург и Калининград. Среди авианаправлений столица лидирует с долей в 15% от всех бронирований, за ней следует Северная столица с 11%, а замыкает тройку Калининград с 10%, сообщает «Газета.Ru».
В числе зарубежных авиамаршрутов наибольшим спросом пользуется Узбекистан — на него приходится 16% бронирований. Второе место занимает Турция с 15%, а третье — Беларусь с 11%.
Что касается железнодорожных поездок, то здесь безусловный лидер — Москва. На нее приходится 30% бронирований. Далее идут Санкт-Петербург с 13% и Ростов-на-Дону с 4%.
Отели же чаще всего бронируют в Санкт-Петербурге — его выбрали 25% путешественников. На втором месте Москва с 13%, на третьем — Казань с 6%. Среди зарубежных направлений для проживания чаще всего выбирают Беларусь (24%) и Турцию (23%), также заметный спрос наблюдается на Китай — его доля составила 8%.