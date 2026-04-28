«За час шесть участников торгов сделали 2 077 ставок и подняли цену в 312 раз». БУТБ-Имущество рассказало о необычной продаже гаража в Бобруйске

Источник: Комсомольская правда

Кирпичный гараж с четырьмя пристройками в городе Бобруйске Могилевской области за час торгов взлетел в цене в 312,4 раза со 135 рублей до 42 180 рублей, сообщает электронная торговая площадка БУТБ-Имущество. Специалисты признались, что так стремительно гаражи на их площадке раньше не дорожали.

Торги продлились час. За обладание гаражом боролись шесть участников, которые сделали 2 077 ставок.

В итоге покупатель, а это физическое лицо, резидент Беларуси, получил около 330 квадратных метров помещений, заборы из кирпича и металла общей протяженностью более 100 метров, производственные дороги, земельный участок 38,87 сотки в аренду на 50 лет. Все это он может использовать в своих целях и разместить на этом объекте промпредприятие, склады.

