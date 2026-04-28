На Обходе Красноярска перекроют разворотную петлю на проспект Котельникова

Это связано с переустройством разворотной петли.

Источник: Krasnoyarskmedia

4 мая в 12:00 на трассе Обход Красноярска закроют движение на разворотной петле на пути с Северного шоссе на пр. Котельникова. В КрУДоре пояснили, что это необходимо для переустройства петли.

Водителям советуют проезжать через правоповоротный шлюз и кольцо вблизи гипермаркета «Метро», на въезде в пос. Солонцы.

На участке, особенно утром и вечером, прогнозируются заторы. Альтернативные маршруты движения — проезд по улицам Авиаторов, 2-я Брянская и Калинина., по трассам Красноярск-Элита и Еловое-ст. Минино, в сторону аэропорта.

Напомним, в 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» стартовала реконструкция транспортной развязки, которая завершится в 2027 году. В этом сезоне подрядчик приступил к основным работам. Во время работ запланировано около 21 схемы изменения движения.