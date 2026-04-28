В Калининграде покажут 1.5-метровый корабль из янтаря

Автором произведения искусства стал художник Андрей Смычек.

В Калининграде в Музее янтаря откроется выставка, посвященную бессмертному подвигу линейного корабля «Евстафий Плакида» и победе русского флота в Чесменском сражении.

Фишкой экспозиции станет полутораметровый парусник из янтаря, выполненный калининградским мастером резьбы по янтарю Андреем Смычеком. Макет корабля проработан до мельчайших деталей.

В экспозиции также будет огнестрельное и холодное оружие XVIII-XIX веков, предметы быта моряков из частной коллекции и фондов Музея Мирового океана¸ скульптурные изображения матросов и офицеров из экспозиции филиала Центрального военно-морского музея в Балтийске, фотографии из коллекций музея «Царское Село» и Ступинского историко-краеведческого музея.

В ходе Русско-турецкой войны (1768−1774) флагманский корабль «Евстафий Плакида» под командованием адмирала Спиридова в Хиосском проливе сошелся в абордажной схватке с турецким «Реал-Мустафой». Нашим артиллеристам удалось поджечь «Реал-Мустафу», огонь перекинулся и на «Евстафия», в итоге оба корабля взлетели на воздух, погибли 629 человек.

Остатки турецкого флота укрылись в Чесменской бухте, где были полностью уничтожены огнем русской кораельной артиллерии в ночь с 25 на 26 июня (6−7 июля). Эта победа стала Днем воинской славы России (7 июля), адмирал Спиридов был награжден орденом Святого Андрея Первозванного.

Выставка работает с 7 мая по 28 июня.

