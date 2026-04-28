Долгожданное тепло порадует нижегородцев на майские праздники

Комфортная положительная температура воздуха установится на территории Нижегородской области после 1 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс Погода.
Почти во всех крупных городах страны май станет месяцем нестабильных погодных условий, но обойдется без заморозков и снегопадов.
Так, первые майские выходные в Москве пройдут при переменчивых условиях: после дождливого 1 мая наступит облачная погода без осадков. Температура будет расти от +10°C в пятницу до +15…+18°C в воскресенье. На вторые майские праздники также ожидается переменчивая погода с температурой +15…+19°C.
В Нижнем Новгороде столбики термометров поднимутся до +17°C уже к предстоящему воскресенью. Вторые праздники порадуют солнечной и облачной погодой с температурой до +15°C.
