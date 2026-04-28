Учёные впервые увидят столкновение сверхмассивных чёрных дыр в реальном времени

Наблюдать их напрямую невозможно, так как имеющиеся телескопы не обладают должной чувствительностью. Поэтому астрономы в своих выводах опираются на косвенные доказательства: двойные джеты и гравитационное линзирование — искривление света. Ученые предполагают, что черные дыры в галактике Маркарян 501 соединятся в течение ближайших ста лет. При этом должны появиться низкочастотные гравитационные волны, которые потенциально могут быть зафиксированы с помощью систем радиотелескопов, отслеживающих периодические импульсы от быстро вращающихся нейтронных звезд. Регистрация этих всплесков позволит наблюдать рост их частоты по мере сокращения расстояния между черными дырами. Это станет редчайшей возможностью увидеть слияние таких объектов в режиме реального времени.