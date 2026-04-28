Госэкспертиза не утвердила проект Дома культуры в поселке Прикамья

На объект в поселке Коса планировали выделить 206 миллионов рублей.

Проект строительства Дома культуры в поселке Коса в Пермском крае не получил одобрения государственной экспертизы. Сведения об этом опубликованы на сайте Единого государственного реестра заключений.

Пермское АО «Проектный институт реконструкции и строительства» занималось подготовкой всей необходимой документации для экспертизы. Функции застройщика были возложены на Управление капитального строительства Пермского края.

Стоимость строительства нового Дома культуры в Косе, рассчитанного на 200 мест, оценивалась в 206 млн рублей. Однако 23 апреля было опубликовано уведомление о том, что проект не прошел государственную экспертизу и получил отрицательное заключение.

Ранее стало известно, Пермский цирк хотят включить в федеральный реестр капитального строительства. Это должно помочь начать долгожданную реконструкцию объекта.