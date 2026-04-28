Красноярцам рассказали, почему нельзя заезжать в лес на авто и мотоциклах

Специалисты КГКУ «Центр ГО и ЧС» рассказали жителям Красноярского края, почему нельзя въезжать в лес на автомобилях и мотоциклах в пожароопасный сезон.
Вылетающие из глушителя искры могут вызвать возгорание — особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.
Сотрудники Центра также проинформировали граждан о том, как предотвратить возникновение ландшафтных пожаров.
«Никогда не поджигайте сухую траву на полях или в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы. Не разводите костёр в сухом лесу или на торфянике. Не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу пиротехническими изделиями», — предостерегли специалисты.
Если вы стали свидетелем начинающегося ландшафтного пожара, постарайтесь потушить его своими силами: затоптав огонь, захлестнув его ветками или одеждой. Через некоторое время после этого проверьте, что трава или лесная подстилка не тлеют.
«При возникших происшествиях и ЧС, палах травы звоните по единому номеру экстренных служб 112», — напомнили в Центре.