Городская Дума Нижнего Новгорода приняла отчёт мэра за 2025 год

28 апреля 2026 года состоялось очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Евгения Чинцова. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.
Перед началом заседания прошла церемония награждения десяти нижегородцев Почетным знаком Думы за их вклад в развитие города, значительные достижения и личные заслуги в решении вопросов местного значения. Это решение было принято 24 марта 2026 года.
На повестке дня стояло 16 вопросов. Депутаты приняли отчет главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева о работе администрации в 2025 году. Председатели десяти профильных комиссий и руководители партий задали мэру ряд вопросов, касающихся городского хозяйства и социальной политики.
В центре внимания остается поддержка участников СВО и их семей, а также патриотическое воспитание молодежи. Эти направления находятся на постоянном контроле и депутатов, и главы города.
В блоке имущественных вопросов были внесены изменения в Положение об управлении и распоряжении имуществом, Прогнозный план приватизации и Перечень муниципального имущества. Городская Дума приняла в собственность города еще 34 квартиры для детей-сирот. Спикер подчеркнул системность совместной работы с правительством области по обеспечению жильем социально уязвимых групп.
«В целом отчет главы города демонстрирует: Нижний Новгород не просто справляется с вызовами, но и планомерно развивается. Депутаты городской Думы готовы к дальнейшей конструктивной работе на благо всех нижегородцев», — поделился Евгений Чинцов.
Депутаты приняли Положение об официальных символах Нижнего Новгорода — гербе и флаге, детализирующее порядок их официального использования. Также утверждено новое Положение о порядке внесения проектов нормативных правовых актов инициативными группами граждан. Теперь такие инициативы могут выдвигать группы, насчитывающие не менее 0,2% избирателей города.
Кроме того, актуализирован ряд нормативных документов, в том числе Положение о территориальном общественном самоуправлении, распространяющееся на новое муниципальное образование.