Пожар в строящемся здании на севере Москвы. Видео

Пожарные продолжают бороться с огнем в строящемся здании в Москве — пламя охватило второй и третий этажи и постепенно переходит выше, рассказал в эфире телеканала РБК корреспондент Денис Давыдов.
«Пожарные разбивают стекла и заливают все это водой, пока дым идет черный. То есть пока не получается локализировать пожар. На прилегающих улицах — они сейчас полностью перекрыты — стоят машины скорой помощи, Следственного комитета, конечно, пожарные расчеты», — рассказал он.
По его словам, пока неизвестно, сколько человек остались заблокированы в горящем здании. «Что касается комментариев, то все строители отказываются от комментариев, никто ничего не рассказывает. Но я заметил, что есть люди, у них лица в черной саже. То есть они выходили из дыма», — отметил корреспондент.
В непосредственной близости от горящего здания находится еще одна стройка, а также несколько жилых домов. Угрозы для них нет.
Ранее в МЧС сообщили, что в строящемся на севере Москвы здании вспыхнул пожар, там могут быть заблокированы до 200 человек. По данным ведомства, пять человек погибли, спасен 31 человек. Девятерых осматривают медики.
