Уволилась преподаватель УрФУ, оскорбившая ребенка в соцсети

«Комиссия по этике сегодня рассмотрела вопрос. Члены комиссии отметили недопустимость подобного поведения для сотрудника университета. Руководителям структурных подразделений будет рекомендовано разобрать с коллективами ситуацию и довести позицию комиссии до всех сотрудников. При этом преподаватель еще накануне заседания написала заявление на увольнение по собственному желанию», — прокомментировали в пресс-службе УрФУ.
Ранее сообщалось, что старший преподаватель одной из кафедр УрФУ разместила историю в соцсетях, в которой оскорбила дочь бывшего студента, прокомментировав внешность ребенка. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Сообщалось, что родители ребенка обратились с заявлением в прокуратуру. Сама преподавательница утверждала, что не имела намерения кого-либо оскорбить.