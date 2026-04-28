Уволилась преподаватель УрФУ, оскорбившая ребенка в соцсети

Преподаватель Уральского федерального университета (УрФУ), допустившая оскорбительное высказывание о ребенке в соцсетях, написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе вуза.

Источник: Коммерсантъ

«Комиссия по этике сегодня рассмотрела вопрос. Члены комиссии отметили недопустимость подобного поведения для сотрудника университета. Руководителям структурных подразделений будет рекомендовано разобрать с коллективами ситуацию и довести позицию комиссии до всех сотрудников. При этом преподаватель еще накануне заседания написала заявление на увольнение по собственному желанию», — прокомментировали в пресс-службе УрФУ.

Ранее сообщалось, что старший преподаватель одной из кафедр УрФУ разместила историю в соцсетях, в которой оскорбила дочь бывшего студента, прокомментировав внешность ребенка. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Сообщалось, что родители ребенка обратились с заявлением в прокуратуру. Сама преподавательница утверждала, что не имела намерения кого-либо оскорбить.