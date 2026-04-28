Под Пермью открыли самую протяженную паромную переправу через Каму

Администрация Оханского муниципального округа сообщила о начале работы с 29 апреля парома между Оханском и Юго-Камским. Протяженность речной переправы через Каму составляет около 2 км.
Из Оханска паром отправится в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00. Время обратного отправления из Юго-Камского — 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00.
Стоимость переправы для легкового автомобиля — 550 ₽, взрослого пассажира — 100 ₽
Ранее о возобновлении работы паромной переправы через реку Каму в Соликамском округе с 25 м апреля сообщил краевой Минтранс.