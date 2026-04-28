Накануне Первомая в Красноярске ограничат парковку и движение возле ДК им. 1 Мая

С 30 апреля по 1 мая будут ограничены движение и парковка транспорта в районе площади возле ДК им. 1 Мая. Это связано с подготовкой и проведением массовых мероприятий возле стелы «Красноярск — город трудовой доблести». С 18:00 30 апреля до 15:00 1 мая остановку и стоянку автомобилей запретят на следующих участках: ул. Юности: от Центрального проезда до дома № 27; пр. им. газеты «Красноярский рабочий» (чётная сторона): от дома № 44 до дома № 46. Кроме того, 1 мая с 8:00 до 17:00 для проезда будет закрыт участок дороги от Центрального проезда до дома № 25 по ул. Юности. Напомним, в Красноярске перекроют проспект им. газеты «Красноярский рабочий» для репетиции шествия ко Дню Победы.