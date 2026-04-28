В парке «Зарядье» откроется музей пластических фигур

Департамент культуры Москвы сообщил об открытии в парке «Зарядье» музея пластических фигур, который начнет работу с 1 мая. Билеты на выставку продаются через сервис «Мосбилет» на портале mos.ru, проект создан при поддержке правительства Москвы.
В департаменте отмечают, что это первый в России выставочный проект такого формата: в экспозиции представлены сверхреалистичные фигуры выдающихся деятелей российской истории и современности. Как отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, музей должен стать новой точкой притяжения для москвичей и туристов в одном из самых посещаемых парков столицы. «И это не просто одна из новых достопримечательностей на культурной и туристической карте Москвы, но и масштабное высказывание о героях нашей страны, которые внесли вклад в ее историю и продолжают создавать ее сегодня», — добавил Фурсин.
На выставке покажут 50 фигур, созданных из специального силикона при участии специалистов по кинематографу и пластическому гриму, а также с применением цифровых технологий для точного портретного сходства. В премьерную экспозицию вошли, в частности, фигуры Петра I, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Владимира Высоцкого, Льва Толстого, Никиты Михалкова, Георгия Жукова, Валентины Терешковой и Владислава Третьяка.
«Мосбилет» — официальный сервис на сайте столичной мэрии mos.ru для покупки билетов в подведомственные департаменту культуры учреждения без комиссии и наценок. Для части мероприятий пользователям со стандартной или полной учетной записью достаточно выбрать документ Mos ID, а при покупке билетов на детей младше 14 лет можно указать только ФИО и дату рождения, данные заполняет сопровождающий взрослый.