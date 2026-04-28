Беспрозванных провел в Калининграде заседание промсовета

Мероприятие состоялось 27 апреля в Калининградской торговой промышленной палате.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде губернатор Алексей Беспрозванных провел заседание совета по промышленной политике и научно-технологическому развитию региона — рассмотрели вопросы развития производственного потенциала, логистики и технологического обновления предприятий.

В рамках совета были представлены итоги промышленного развития Калининградской области в 2025 году, а центральной темой заседания стал вопрос субсидирования морских перевозок. Регион инициирует корректировки этого механизма поддержки территории, предлагая получателем выплат делать грузовладельца или грузополучателя. Алексей Беспрозванных поручил подготовить проекты необходимых изменений в нормативно-правовую базу.

«Нам важно поддерживать тот темп экономики, который был достигнут в регионе за 2024 и 2025 годы. Ставим амбициозные цели, которые можно достичь только общими усилиями и крупного, и малого бизнеса», — отметил губернатор.

Вопросы транспортно-логистического обеспечения калининградской промышленности, меры поддержки бизнеса, возможности для продвижения продукции местных производителей в России и за рубежом обсудят в ближайшее время на стратсессии.

Отметим, заседание объединило более 70 участников: членов совета и приглашенных, включая руководителей промышленных предприятий, бизнес-объединений и отраслевых кластеров, органов власти и образовательных заведений.

