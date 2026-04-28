Кормим корни. Эксперт Ильяшенко: как восстановить сад после заморозков

Погода в Ростовской области будто забыла, что на календаре уже конец апреля: наступающий май словно не спешит вступать в свои права. По данным синоптиков, к выходным небо снова затянут тучи. Ситуацию усугубляет предупреждение от Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: ночью и ранним утром 29 и 30 апреля столбик термометра опустится до −3 °C, причём холод ударит как по воздуху, так и по поверхности почвы.
Такая погода — серьёзное испытание для аграриев и садоводов. Есть риск повреждения сельскохозяйственных культур, а также гибели нежных почек ранних косточковых деревьев. В отдельных районах даже не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций из-за капризов природы. Для растений возвратные заморозки — серьёзный стресс, и чтобы его преодолеть, нужны тщательные и системные меры. Какие? Об этом rostov.aif.ru рассказала начальник отдела защиты растений Донского филиала ЦОК АПК Анна Ильяшенко.
Никакого стресса!
«Сад — это живой организм. Как всему живому, после стресса ему нужна поддержка, как человеку после болезни. Внимательный уход, своевременные подкормки и защита — залог того, что ваши деревья поправятся, и благодарно порадуют вас новым цветением и щедрым урожаем», — говорит Анна Ильяшенко.
Первое, что следует сделать после заморозков, уточняет эксперт, — внимательно осмотреть садовые деревья на предмет оценки их состояния. Если на листьях имеются разрывы и проколы, а побеги и ветки сломаны — это признак повреждений после града.
Стоит знать, что потемневшие или бурые цветки и завязи уже не восстановятся. К слову, поникшие, водянистые или бурые по краям молодые листья как раз сигнализируют о стрессе. А трещины на коре, раны и изменения цвета — признак подмерзания и более серьёзная проблема, требующая внимания.
«Но не спешите обрезать повреждённые части сразу: иногда растение способно частично восстановиться самостоятельно. Дайте ему время “оценить” свои возможности. Достаточно 3−5 дней, чтобы понять, справится оно без внешней помощи или всё-таки нет. Нередко казавшиеся погибшими ветки, могут чудесным образом “ожить” через неделю», — обращает внимание Анна Ильяшенко.
Когда станет ясно, какие ветви и почки восстановятся, а какие нет, следует аккуратно вырезать все почерневшие цветки, завязи и кончики побегов до здоровой, зелёной ткани. Срез лучше делать наискосок, чуть выше живой почки, направленной наружу кроны.
После этого необходимо привести в порядок и сбалансировать крону. Если град сильно проредил листву, то необходимо укоротить часть здоровых ветвей, чтобы уменьшить испаряющую поверхность и снизить нагрузку на ослабленную корневую систему. Ставшие ненужными ветки лучше удалить острым чистым секатором.
«Крупные срезы (более 2 см в диаметре) обязательно обработайте и замажьте садовым варом или специальной пастой. Это предотвратит заражение грибковыми инфекциями, которые легко проникают в открытые раны», — советует эксперт.
Обед для дерева.
После стресса, говорит Анна Ильяшенко, растение испытывает жажду и дефицит энергии для регенерации. После заморозков растениям особенно важна влага и питательные вещества.
Поэтому необходимо провести влагозарядковый полив, чтобы восстановить упругость и эластичность тканей растений и возобновить в них нормальные обменные процессы. Почва в приствольном круге должна промокнуть на глубину залегания корней (40−60 см). Лучше сделать это в два-три приёма, чтобы вода впиталась, а не растеклась по поверхности.
«Внекорневые подкорки нужно провести через семь-десять дней: проведите опрыскивание по листу антистрессовыми препаратами на основе аминокислот или гуминовых кислот. Они быстро усваиваются и запускают процессы восстановления. Для корневой подкормки внесите комплексные удобрения, например, монофосфат калия, чтобы укрепить корневую систему и стимулировать рост новых побегов. Фосфор поможет развитию корней, а калий — укреплению тканей», — советует Анна Ильяшенко.
Она рекомендует избегать высоких доз азота, чтобы он не спровоцировал излишний рост слабых, водянистых побегов, которые не успеют вызреть к зиме.
Повреждённые молодые деревья в период восстановления остаются уязвимыми к любым погодным испытаниям, в том числе, к солнечным ожогам и иссушающему ветру. Поэтому, поясняет Анна Ильяшенко, необходимо защитить их.
При ярком солнце и сильном ветре рекомендуется использовать временные экраны из агроволокна или сетки. Не лишним будет и обновить побелку стволов, а затем обмотать их светлым материалом, лучше всего хлопковым.
Щит от инфекций.
«Повреждённые деревья могут сильнее подвергаться инфекциям и болезням. Опрыскайте деревья антистрессовыми препаратами на основе аминокислот, гуматов или эпина. Они снизят влияние стресса, ускорят восстановительные процессы, повысят устойчивость к неблагоприятным условиям и другим рискам», — даёт совет собеседница редакции.
Она также предлагает замульчировать приствольные круги органикой — для этого сгодится компост, скошенная трава, перепревшие опилки. По словам Анны Ильяшенко, мульча сохранит влагу, защитит корни от перегрева и обеспечит дополнительное питание. Если её перекопать, в дальнейшем получится органическое удобрение и будет служить как дополнительный сидерат.
Ослабленные деревья — лёгкая мишень для вредителей и патогенов. Поэтому следует регулярно осматривать сад, при необходимости применять биологические или химические средства защиты.
«Даже если часть урожая потеряна, при правильном уходе косточковые деревья способны быстро восстановиться и заложить здоровые почки на следующий год», — резюмировала Анна Ильяшенко, добавив, что все советы по защите деревьев от заморозков, годятся и для кустарников.