Кормим корни. Эксперт Ильяшенко: как восстановить сад после заморозков

Погода в Ростовской области будто забыла, что на календаре уже конец апреля: наступающий май словно не спешит вступать в свои права. По данным синоптиков, к выходным небо снова затянут тучи. Ситуацию усугубляет предупреждение от Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: ночью и ранним утром 29 и 30 апреля столбик термометра опустится до −3 °C, причём холод ударит как по воздуху, так и по поверхности почвы.