До семи выросло число погибших при пожаре на севере Москвы

Семь человек погибли при пожаре в строящемся здании на севере Москвы, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Источник: РБК

«К сожалению, семь человек погибли», — говорится в сообщении.

Пожарные спасли 31 человека, пострадали 12 человек.

Утром 28 апреля МЧС сообщило о возгорании во 2-м Амбулаторном проезде, 14, в строении 1. Министерство сообщило, что «на месте наблюдается плотное задымление и высокая температура». Со слов администрации, в здании могли находиться более 200 человек.

