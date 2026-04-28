В Москве началось строительство тоннеля между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты»

Бирюлевская линия протяженностью более 22 километров будет состоять из 10 станций. В 2028 году планируется достроить участок от «ЗИЛа» до станции «Курьяново». В 2029 году должен быть готов тоннель от «Курьяново» до «Бирюлево». Сама ветка будет начинаться от станции «ЗИЛ» и затем последует в Западное и Восточное Бирюлево, где к 2030 году будут проживать около 260 тысяч человек, добавили в мэрии Москвы.