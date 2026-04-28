В Москве началось строительство тоннеля между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты»

МОСКВА, 28 апреля./ТАСС/. Строительство правого тоннеля метро на участке между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты» Бирюлевской линии началось в Москве, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Бирюлевскую линию многие годы ждут жители, поэтому мы работаем ускоренными темпами. Сегодня запускаем щит от “ЗИЛа” до “Острова Мечты”, это важный этап данной работы», — сказал мэр.

Он отметил, что на четырех станциях линии работы ведутся с опережением графика, идет активная проходка в пяти тоннелях из семи.

В сообщении пресс-службы столичной мэрии говорится, что тоннелепроходческий щит «Виктория» должен завершить проходку участка между «ЗИЛом» и «Островом мечты» в начале 2027 года.

Бирюлевская линия протяженностью более 22 километров будет состоять из 10 станций. В 2028 году планируется достроить участок от «ЗИЛа» до станции «Курьяново». В 2029 году должен быть готов тоннель от «Курьяново» до «Бирюлево». Сама ветка будет начинаться от станции «ЗИЛ» и затем последует в Западное и Восточное Бирюлево, где к 2030 году будут проживать около 260 тысяч человек, добавили в мэрии Москвы.

