Новая АНО в Нижнем Новгороде займется бесхозными объектами

Городская Дума Нижнего Новгорода одобрила учреждение автономной некоммерческой организации, предназначенной для развития городских территорий. Как пояснил мэр города Юрий Шалабаев, целью создания этой структуры является обеспечение финансирования объектов, которые не входят в компетенцию муниципалитета и не подпадают под действие департамента благоустройства.
Глава города уточнил, что речь идет, в частности, о бесхозных объектах, а также о тех, чьи владельцы установлены, но их поиск затруднен. Тем не менее, эти территории нуждаются в оперативном приведении в порядок.
Кураторство над новой АНО будет осуществлять не департамент благоустройства, а департамент безопасности и мобилизационной подготовки. Причины такого решения не были публично прокомментированы. На заседании депутат Татьяна Дружинина подчеркнула значимость этого шага, связав его с созданием благоприятных условий для адаптации участников СВО. По ее словам, необходимо оказать им поддержку в поиске своего места и интеграции в общество.
Согласно представленному мэрией финансово-экономическому обоснованию, учреждение данной организации повлечет за собой дополнительные бюджетные расходы в объеме 23,5 миллиона рублей.
