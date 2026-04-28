Воронежцы стали чаще обращаться к детскому омбудсмену в 2025 году

634 обращения получила уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина в 2025 году. Об этом детский омбудсмен сообщила на оперативном совещании в региональном правительстве, которое провел губернатор Александр Гусев.
По сравнению с 2024 годом количество обращений возросло на 7,5%, что подтверждает возвращение доверия к институту. По словам Ангелины Севергиной, почти в 70% случаев люди просят о содействии, реальной помощи, подключении к решению их проблем на межведомственном уровне.
Также в прошлом году Воронежская область стала одним из регионов-лидеров по реализации Карты действий уполномоченных по правам ребенка. Работа шла по четырем направлениям. Во-первых, речь идет о психологической помощи семьям участников СВО.
В рамках направления «Без разлучения» 1 июня открыли кризисный центр «Право голоса» для женщин с детьми, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Еще два направления — это судебная защита. Теперь лица, лишенные родительских прав, могут получить бесплатную помощь по вопросам их восстановления. Также оказывается помощь зависимым родителям. В настоящее время внедряется информационная система «Профилактика» для оперативного обмена данными между ведомствами.
Кроме того, в области продолжается реализация четырех стратегических программ: «Дети в семье», «Подростки России», «Сопровождение через всю жизнь» и «Страна для детей».