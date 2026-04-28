9 автомобильных туристических маршрутов разработали в Воронежской области

Развитие автомобильного туризма в Воронежской области обсудили на совещании в региональном правительстве.
Как отметил министр предпринимательства, торговли и туризма области Михаил Москальцов, сейчас это направление набирает обороты и Воронежская область, как транзитный регион по пути на морское побережье, перехватывает часть туристического потока.
Кроме федеральной трассы М-4 «Дон», в регионе проходят еще две федеральные магистрали и четыре межрегиональные. Общая протяженность автодорог общего пользования составляет 30,5 тыс. км.
Правительство РФ утвердило концепцию развития автомобильного туризма в России до 2035 года. В прошлом годы были разработаны девять автомобильных туристических маршрутов, проходящих по Воронежской области. Они утверждены Минэкономразвития России и размещены в системе «Эталон», а также на национальном туристическом портале «Путешествуем.РФ».
«Общая протяженность участков автодорог составляет 2 471 км. Созданию туристической инфраструктуры способствует и предоставление мер господдержки в рамках национального проекта “Туризм и гостеприимство”, — рассказал министр.
С прошлого года Минэкономразвития России ввело новое направление единой субсидии — поддержка проектов, направленных на развитие автотуризма. Инвестор может получить до 10 млн рублей на создание объектов кемпинг-размещения, придорожных кафе, детских и спортивных площадок, точек продажи региональной продукции. Так, мерой поддержки воспользовались уже три инвестора. Общая сумма господдержки составила 30 млн рублей, собственные деньги инвесторов — 11,63 млн рублей.
Также в 2025 году рядом с трассой М-4 «Дон» в Каширском районе открылась первая тематическая зона проекта «Дикое поле» и стартовало строительство придорожного комплекса в Бобровском районе.
С начала 2026 года министерство предпринимательства, торговли и туризма объявило отбор инвестиционных проектов по развитию автотуризма.
Подводя итоги обсуждения, губернатор Александр Гусев назвал развитие автомобильного туризма в Воронежской области важным направлением как для путешественников, так и для экономики.