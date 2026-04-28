В Новошахтинске задержали мужчину по делу о смерти человека от тяжких травм

Следственный отдел по г. Новошахтинску СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 37‑летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По данным следствия, 24 апреля 2026 года на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Говорова подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс 45‑летнему знакомому множественные удары руками. От полученных повреждений потерпевший скончался.
Фигурант скрылся с места преступления, но был задержан в тот же день благодаря совместной работе следственных органов и полиции. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В настоящее время проводятся следственные действия, назначена судебно‑медицинская экспертиза.