В Хабаровском дендрарии завершено масштабное благоустройство

Памятник природы краевого значения — Хабаровский дендрарий — преобразился после завершения работ по масштабному благоустройству. Развитие особо охраняемых природных территорий входит в число задач нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Обустройство дендрария началось еще в прошлом году, а на сегодняшний день полностью завершено. Благоустройство затронуло около 10 тыс. кв. м территории. В ходе работ было полностью заменено асфальтовое покрытие на прогулочных аллеях, установлен новый бордюрный камень, а также появились два автономных всесезонных туалетных модуля, в том числе адаптированных для маломобильных посетителей.
Хабаровский дендрарий основан 19 октября 1896 года. Статус памятника природы краевого значения присвоен в 1997 году. Площадь территории составляет 11,4 гектара в центральной части Хабаровска. На ней произрастает 386 видов растений, в том числе амурский дикий виноград, лимонник китайский, амурский бархат, маньчжурский орех. В дендрарии впервые были высажены сосна могильная и уссурийская груша. На территории обитает более 70 видов птиц.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.