Милютинский парк Алупки стал лучшим ландшафтным парком года

Милютинский парк в Алупке признали лучшим в номинации «Ландшафтный парк», а также удостоили звания «Премьера года», об этом сообщает издание «МК в Крыму» со ссылкой на телеграм-канал главы администрации Ялты Янины Павленко.
Парк в Крыму получил сразу две престижные награды в двух номинациях на III Всероссийской парковой премии в Москве. Мероприятие организовали Ассоциация парков России, Минстрой РФ, ВАРМСУ и Всероссийское общество охраны природы.
По словам главы администрации, запущенная территория преобразилась в современное и красивое пространство. Этого удалось достичь благодаря гранту Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды и участию в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда». Сейчас специалисты ведут разработку концепции второй очереди реконструкции.