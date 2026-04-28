Донские врачи стали участниками программы для управленцев в сфере медицины

Три специалиста из Ростовской области стали участниками программы «Лидерство в медицине: стратегическое развитие региональных систем здравоохранения», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Реализация подобных инициатив отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Программа разработана Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и направлена на подготовку управленцев нового типа, способных мыслить системно и формировать комплексные решения для развития регионального здравоохранения.
Участниками первого модуля стали 90 руководителей сферы медицины из 20 регионов страны. Они прошли отбор из более чем 1300 претендентов. Ростовскую область представляют главные врачи центральной районной больницы Неклиновского района и детской городской поликлиники № 45 в Ростове-на-Дону, а также заместитель главного врача по клинико-экспертной работе наркологического диспансера.
Программа включает четыре очных модуля. По итогам обучения участники представят собственные проекты и управленческие решения, направленные на развитие региональных систем здравоохранения. Сильнейшие выпускники будут включены в кадровый резерв для последующего назначения на руководящие должности в региональных системах здравоохранения.
«В программе принимают участие те, кто уже несет ответственность за здоровье людей, — руководители в сфере здравоохранения. Уверена, что наши участники не просто усовершенствуют управленческие навыки, а смогут выстраивать системы, где национальные идеи соединяются с нуждами конкретного человека», — отметила заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.