На Дону с начала года из реестра такси убрали более 2,6 тысяч машин

По данным правительства Ростовской области, с начала 2026 года из регионального реестра такси исключено более 2 600 автомобилей из‑за отсутствия у водителей действующего полиса ОСАГО.
Проверки проводятся с декабря 2025 года совместно Минтрансом региона и Национальной системой страхования (НСИС). По итогам первого квартала 2026 года выявлено и исключено из реестра свыше 2 600 машин без страховки. В декабре 2025 года таких автомобилей было обнаружено более 5 100 из 25,3 тысячи зарегистрированных на Дону.
Заместитель губернатора — министр транспорта региона Алёна Беликова подчеркнула, что наличие действующего полиса ОСАГО — это гарантия защиты пассажиров в случае ДТП или иных инцидентов.
Минтранс продолжит работу по выявлению и исключению из реестра перевозчиков, не соблюдающих требования законодательства, с целью повышения безопасности и качества услуг такси.