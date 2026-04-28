Лечением каштанов в Калининграде займётся предприниматель из Санкт-Петербурга

Подрядчику нужно будет прикрепить к деревьям более 1,5 тысяч жёлтых липких поясов и равномерно развесить ловушки типа «Дельта» (из расчёта одна на три дерева) с плановой их заменой в августе-октябре. В конце года надо будет всё снять и зафиксировать степень поражения, массовость и частоту встречаемости популяции охридского минёра в основных местах скопления. С учётом этих данных выдать рекомендации на сезон 2027 года.