Лечением каштанов в Калининграде займётся предприниматель из Санкт-Петербурга. Результаты торгов опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на аукцион подали четыре участника. Победителем признали индивидуального предпринимателя Владислава Козлова. Он выполнит работы за 3,8 миллиона рублей. Власти уже заключили контракт с подрядчиком.
ИП Владислав Козлов зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности предпринимателя — благоустройство ландшафта.
Победителю предстоит установить на каштаны ловчие пояса и феромонные ловушки против минирующей моли. Как отмечали в телеграм-канале городской администрации, практика использования подобных приспособлений «неплохо себя зарекомендовала в прошлые годы», поэтому решили эту работу продолжить.
Подрядчику нужно будет прикрепить к деревьям более 1,5 тысяч жёлтых липких поясов и равномерно развесить ловушки типа «Дельта» (из расчёта одна на три дерева) с плановой их заменой в августе-октябре. В конце года надо будет всё снять и зафиксировать степень поражения, массовость и частоту встречаемости популяции охридского минёра в основных местах скопления. С учётом этих данных выдать рекомендации на сезон 2027 года.
Каштаны в Калининграде растут на 59 улицах. Пояса и ловушки необходимо установить на всех деревьях.
На обследование и лечение каштанов выделяют средства с 2022 года. Тогда деревьям делали стволовые микроинъекции — вводили питательную трубку с препаратами против вредителей и для лечения болезней. Кроме того, на каштаны вешали ловушки с феромонами для борьбы с охридским минёром. В 2025 году в работе делали перерыв. «Но поняли, что нужна ежегодная работа и уничтожить полностью самца этой моли нам не удалось. Поэтому работы возобновим в 2026 году», — отмечала Дятлова.