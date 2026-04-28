Беременную женщину Госавтоинспекторы вовремя доставили в воронежскую больницу

О помощи к сотрудникам дорожной полиции обратился 33-летний житель Москвы, который с женой на 8-м месяце беременности и с сыном дошкольного возраста возвращался из Крыма.
Госавтоинспекторы по Верхнемамонскому району Воронежской области Алексей Бобровских и Елена Уколова рассказали, что утром в понедельник, 27 апреля, к ним подошел взволнованный водитель кроссовера «Киа Спортейдж». Он пояснил, что его жена почувствовала себя плохо в дороге.
После оценки обстановки сотрудники дорожной полиции незамедлительно приняли решение оказать сопровождение транспортному средству, в котором находилась женщина. Они включили проблесковые маячки и сирену на своем служебном автомобиле.
Оперативные и скоординированные действия сотрудников ДПС позволили женщине в кратчайшие сроки попасть в больницу. Мужчина выразил искреннюю признательность представителям Госавтоинспекции за их отзывчивость и поддержку в непростой возникшей ситуации.