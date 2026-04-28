Нутрициолог Никитина назвала безопасное количество кружек кофе в день

Психотерапевт, нутрициолог Лариса Никитина в беседе с NEWS.ru рассказала, какое количество кружек кофе в день безопасно для человека.
Эксперт отметила, что кофе действительно может улучшить состояние человека, но лишь в сочетании со здоровым образом жизни. В случае, если человек злоупотребляет алкоголем, много курит, нарушает режим сна и бодрствования, а также постоянно находится в состоянии депрессии и раздражения, то несколько чашек напитка не смогут существенно улучшить его здоровье. При этом она подчеркнула, что кофе неслучайно на протяжении многих веков широко используется и ценится.
По словам Никитиной, две или три кружки кофе в день — оптимальное количество для среднестатистического человека. Напиток лучше употреблять умеренно, чтобы не перегружать организм из-за сильного стимулирующего эффекта. Эксперт посоветовала пить кофе в первой половине дня, чтобы не возникало проблем с засыпанием, а также порекомендовала отдавать предпочтение качественным продуктам с простым и натуральным составом.