В Курске началась модернизация центра народного творчества «Русь»

«ЦНТ “Русь” является единственным в городе профильным муниципальным учреждением культуры, созданным в целях сохранения и развития традиционной народной культуры, ознакомления, в первую очередь, детей и молодежи с историей родного края, фольклором, бытом, обрядами и народными промыслами. Ежегодно сотрудники центра проводят около 350 мероприятий, которые посещает более 50 тысяч человек. В учреждении действуют на постоянной основе 42 клубных формирования», — рассказала директор центра народного творчества «Русь» Наталья Паникоровская.