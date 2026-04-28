В Курске началась модернизация центра народного творчества «Русь»

Центр народного творчества (ЦНТ) «Русь» в Курске капитально отремонтируют по нацпроекту «Семья», сообщили в городском комитете культуры. Учреждение расположено на улице Обоянской.
В рамках ремонта специалисты приведут в порядок фасад здания, заменят входную группу и установят пандус для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На данном этапе ведется демонтаж входных групп и облицовочной плитки.
«ЦНТ “Русь” является единственным в городе профильным муниципальным учреждением культуры, созданным в целях сохранения и развития традиционной народной культуры, ознакомления, в первую очередь, детей и молодежи с историей родного края, фольклором, бытом, обрядами и народными промыслами. Ежегодно сотрудники центра проводят около 350 мероприятий, которые посещает более 50 тысяч человек. В учреждении действуют на постоянной основе 42 клубных формирования», — рассказала директор центра народного творчества «Русь» Наталья Паникоровская.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.