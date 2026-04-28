В России доходы бизнеса уменьшает заметный рост зарплат — глава налоговой службы

Общий финансовый результат компаний упал на 3,9%

Источник: Клопс.ru

Основные факторы, которые сказались на финансовом результате российских компаний в 2025 году — это заметный рост расходов на зарплаты и выплаты по долгам. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, сообщает во вторник, 28 апреля, РИА Новости.

«Если посмотреть, что максимально уменьшает финансовый результат, это две величины — расходы на оплату труда и выплаты по долговым обязательствам. Это то, что выросло очень сильно. Это то, что максимально сказалось на финансовом результате компаний в целом по стране», — сказал он, выступая на заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Агентство отмечает, что по данным Росстата, сальдированный финансовый результат организаций в действующих ценах по итогам 2025 года составил 27,1 трлн рублей. Это на 3,9% меньше значений 2024 года.

В Калининграде была взыскана задолженность по заработной плате с частной охранной организации на сумму свыше 1 млн рублей.

