ПЗСП начал снос домов для реализации КРТ в микрорайоне Комсомольском

Компания «ПЗСП» приступила к сносу признанных аварийными домов в микрорайоне Комсомольском в Перми. По условиям договора КРТ, в этом году застройщик должен снести семь домов после их полного расселения. Всего в границах КРТ будут снесены 24 многоквартирных дома, а также ряд нежилых зданий и помещений. МКД, которые уже признаны аварийными, будут расселены в течение пяти лет. Об этом сообщают в пресс-службе компании.