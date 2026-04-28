На Урале начали тестировать систему, которая следит за ударом молний

Сотрудники Уральской авиабазы тестируют систему грозопеленгации. Она фиксирует на отдаленных территориях места ударов молний, которые способны вызвать лесные пожары. Об этом сообщили в Департаменте информполитики Свердловской области.
— Такие аппаратно-программные комплексы регистрируют электромагнитное излучение молний. Затем обрабатывают данные для расчета координат и времени разрядов. Система находится на стадии апробации, но мы убедились в точности ее работы, — говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Такие комплексы установлены в Ивделе, Таборах, а также Нижнем Тагиле. Они контролируют ситуацию в северной части района.
Уточняется, что во время грозы способны вызвать пожар молнии, доходящие до поверхности почвы. Система отслеживает точное место такого удара. Система анализирует данные об осадках. Поэтому, если в районе удара молнии их не было — это вероятный источник возгорания.
Затем патрульный самолет проверяет возможное место возгорания. Это помогает обнаружить пламя на ранней стадии.