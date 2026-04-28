На Урале начали тестировать систему, которая следит за ударом молний

В Свердловской области отслеживают грозы, чтобы не допустить лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Уральской авиабазы тестируют систему грозопеленгации. Она фиксирует на отдаленных территориях места ударов молний, которые способны вызвать лесные пожары. Об этом сообщили в Департаменте информполитики Свердловской области.

— Такие аппаратно-программные комплексы регистрируют электромагнитное излучение молний. Затем обрабатывают данные для расчета координат и времени разрядов. Система находится на стадии апробации, но мы убедились в точности ее работы, — говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Такие комплексы установлены в Ивделе, Таборах, а также Нижнем Тагиле. Они контролируют ситуацию в северной части района.

Уточняется, что во время грозы способны вызвать пожар молнии, доходящие до поверхности почвы. Система отслеживает точное место такого удара. Система анализирует данные об осадках. Поэтому, если в районе удара молнии их не было — это вероятный источник возгорания.

Затем патрульный самолет проверяет возможное место возгорания. Это помогает обнаружить пламя на ранней стадии.